Día de la Madre: cómo estará el tiempo en Corrientes

Luego de las intensas precipitaciones que ocurrieron entre el jueves y viernes en la provincia, este domingo Día de la Madre se espera una jornada soleada con temperaturas que oscilarán entre los 27°C y 15°C de mínima. No se prevén precipitaciones, por lo que podrán disfrutar al aire libre.

Las familias se podrán reunir en una jornada templada, con vientos por el sector sureste a 13 a 22 kilómetros por hora. El “evento severo”, la alerta amarilla y naranja que tuvo lugar en los últimos días quedan atrás, y para los próximos no se esperan tormentas de tal magnitud.

Archivo Marcos Mendoza

Cómo seguirá el tiempo en Corrientes

Para el lunes se esperan temperaturas que ronden entre los 15°C y los 26°C, con cielos parcialmente nublados por el sureste. Mientras que para el martes se prevé el ingreso de vientos por el sector norte con el ascenso del termómetro con máximas de 29°C y mínimas 17°C.

Estas condiciones se mantendrán durante los próximos días con temperaturas que oscilan entre los 30°C y los 18°C, con cielos algo nublados y un poco ventoso durante la madrugada con ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora.

Sin embargo, para el ingreso del fin de semana se espera que continúe el desarrollo de viento por el sector norte y que las temperaturas vayan en ascenso. El jueves pronostican 31°C y para el viernes la máxima podría subir a los 36°C, por lo que se prevé días intensamente calurosos.