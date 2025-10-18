Tres alumnas denunciaron a un compañero por acoso en la Facultad de la Unne

Tres alumnas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) denunciaron a un compañero identificado como L. P. A., de 29 años, por acoso y hostigamiento dentro de la Facultad de Humanidades, ubicada sobre avenida Las Heras al 700, en la ciudad de Corrientes.

El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 13:30, cuando, según el parte policial, el joven fue visto acosando a varias estudiantes y adoptando conductas inapropiadas dentro de las aulas y pasillos de la institución.

Ante la denuncia, al lugar llegó un móvil de la Comisaría Séptima Metropolitana, cuyos agentes identificaron al acusado y lo trasladaron a la dependencia policial. Luego fue derivado a la División de Medicina Legal para los exámenes correspondientes.

En distintos grupos estudiantiles, varias jóvenes advirtieron sobre la situación y relataron los hechos: “Hay un hombre que persigue, acosa, se mete en el baño de las chicas, se mete en las clases, se sienta atrás de alguna estudiante, le acaricia el pelo y las sigue. Dos no docentes le pidieron que se retire y se puso violento; los empezó a filmar”, describieron testigos.

Del caso tomó conocimiento Carla Paola Martínez, jueza de Paz del barrio Guiraldes, quien dispuso que el joven fuera notificado de la actuación en libertad, mientras la causa continúa bajo investigación.