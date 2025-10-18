Muerte de Camila González: ordenan la libertad del imputado tras la aparición clave de un video

Se produjo un giro inesperado en la causa por la muerte de Camila González. El Juez de Garantías, doctor Leandro Llorente, dispuso este sábado la inmediata libertad del imputado Lionel Luis Caccio, al revocar la prisión preventiva que pesaba sobre él.

La decisión se tomó en una audiencia de modificación de medidas de coerción solicitada anoche por la defensa, luego de que las partes fueran informadas de la existencia de un registro fílmico que, en principio, descartaba la intervención del hombre en el hecho. Este nuevo elemento desvirtuó la hipótesis inicial de femicidio que había sido sostenida por la Fiscalía y la Querella.

La OfiJu Capital actuó con celeridad: el pedido de la defensa fue presentado la noche del viernes 17 de octubre, a las 21:40, y la audiencia se fijó y realizó este sábado, a las 11, en menos de 14 horas.

Falta de riesgo procesal y elementos de prueba

El Juez Llorente argumentó que, con el conocimiento de la existencia del material fílmico, no existía ningún riesgo procesal (de fuga o entorpecimiento de la investigación) que justificara mantener la prisión preventiva, medida que debe ser siempre "excepcional y provisoria".

El magistrado subrayó que tampoco se señalaron elementos de prueba que justificaran la vinculación de Caccio con el hecho que se investiga.

Los beneficios de la oralidad y el control de garantías

Durante la audiencia, el juez se dirigió a la familia de la víctima presente para explicar que las medidas de coerción, por restringir derechos fundamentales, deben analizarse bajo un estricto control de garantías.

Si bien la Defensa, Fiscalía y Querella coincidieron en que podían imponerse medidas menos gravosas, como la restricción de acercamiento, el magistrado explicó que estas tampoco podían sostenerse solo en el deseo de la parte, sino que requerían "elementos objetivos" que habilitaran racionalmente su dictado, los cuales no se verificaron en la audiencia.

Por lo tanto, el Juez Llorente dispuso revocar la prisión preventiva y ordenó la libertad inmediata de Lionel Luis Caccio durante el curso del proceso, sin que la decisión fuera impugnada por las partes.