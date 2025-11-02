Pesar en Corrientes por la muerte de un excombatiente de Malvinas

Profundo pesar en Corrientes por el del fallecimiento de Mario Oscar Esteche Vivoda, veterano de la Guerra de Malvinas y reconocido por su permanente compromiso con la causa y el recuerdo de sus compañeros caídos.

El veterano Esteche Vivoda fue parte del grupo de correntinos que combatieron en el Atlántico Sur en 1982, defendiendo la soberanía argentina sobre las islas.

Sus restos serán velados este lunes 3 de noviembre, desde las 10:00 hasta las 18:00, en la sala Coral, ubicada en avenida Independencia 4597, de la capital correntina. Posteriormente, sus restos serán inhumados en el Crematorio del Paraná.

Familiares, amigos y camaradas de guerra lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales. “Nuestro héroe familiar volvió a Malvinas con sus compañeros. Tu alma está con ellos, hermanito”, expresó su hermana, Nancy Esteche Vivoda, en una publicación de despedida.