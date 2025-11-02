Corrientes: presentarán avances del Banco de Leche de la Provincia

En el marco del 7° aniversario del Banco de Leche Humana de Corrientes, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia presentará este lunes los avances y resultados alcanzados por la institución desde su puesta en funcionamiento.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 10 horas en el Salón Verde de Casa de Gobierno, donde autoridades provinciales y del área sanitaria compartirán detalles sobre el crecimiento del banco, su impacto en la nutrición neonatal y los nuevos desafíos para fortalecer la red de lactancia en toda la provincia.

El Banco de Leche Humana cumple un rol clave en el sistema de salud correntino, ya que permite recolectar, analizar, pasteurizar y distribuir leche materna donada a recién nacidos internados que no pueden ser amamantados por sus madres.