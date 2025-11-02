Chocó contra dos autos en Corrientes: conducía borracho y armado

En la mañana de este domingo un vehículo chocó con dos automóviles que estaban estacionados en la capital correntina. El conductor, además de estar en estado de ebriedad, portaba arma entre sus pertenencias, que fue encontrada por la Policia

El hecho ocurrió sobre avenida Costanera y calle San Luis, cuando un automóvil marca Fiat, modelo Cronos, impactó contra dos vehículos que estaban estacionados.

Los efectivos que se presentaron en la escena identificaron y demoraron a un hombre de 27 años de apellido Martínez Merello, quien se encontraba en estado de ebriedad. Además, entre sus pertenencias se encontró un arma de fuego, tipo revólver.

Solamente se registraron daños materiales y el conductor fue asistido por los agentes. En el lugar se realizaron las diligencias del caso y se trasladó a demorado a la dependencia correspondiente, a fin de continuar con los trámites de rigor.