El comunicado de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

Marcelo Tinelli publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram un comunicado en el que hizo referencia a la denuncia que realizó su hija Juanita por las amenazas de muerte que recibió: “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”.

“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, agregó sobre el sujeto que la amedrentó.

Y sobre los dichos de la joven de 22 años respecto a las decisiones que fue tomando su padre, el conductor aclaró: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”.

Al final, el empresario pidió respeto a su familia ante los hechos: “Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias”.

Ciudad Magazine