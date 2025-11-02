Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron su romance: la palabra del futbolista

El amor entre Lamine Yamal, la joya del Barcelona y la Selección de España, y la cantante argentina Nicki Nicole llegó a su fin. La noticia sacudió tanto al mundo del fútbol como al de la música, ya que la pareja se había convertido en una de las más comentadas de los últimos meses.

El propio Yamal fue quien confirmó la ruptura en el programa D Corazón de la Televisión Española: “No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.

En diálogo con el periodista Javier Hoyos, el delantero dejó en clro que la decisión fue consensuada, que ambos priorizan el respeto y el cariño que se tienen y que no fue por terceros en discordia: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”.

La relación entre el futbolista, de apenas 18 años, y la artista rosarina había comenzado hace algunos meses y rápidamente se transformó en tema de conversación en España y Argentina. Juntos compartieron momentos en eventos públicos y en redes sociales, donde solían mostrarse cómplices y enamorados.

ASÍ FUE LA HISTORIA DE AMOR DE NICKY NICOLE Y LAMINE YAMAL

Este fin de semana se confirmó el fin de la relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, un vínculo que se consolidó el pasado con la confirmación el pasado 11 de septiembre a través de sus redes sociales tras los rumores y que ahora quedó en el pasado de ambos.

Pasaron sus respectivos cumpleaños juntos con regalos de lujo de por medio, viajaron junto a Mónaco e Ibiza en vuelos privados, dieron paseos en helicóptero por las islas croatas del Adriático, lo que le habría traído problemas con la Federación Española de Fútbol según fuentes internacionales ya que habría justificado su ausencia en el club con certíficados médicos.

El pasado 21 de octubre la artista lo fue a ver al Estadio Olímpico de Montjuïc durante el partido del Barcelona ante el Olympiacos de Grecia, en el que el club catalán ganó por 6 a 1. El viernes por la noche, Yanina Latorre aseguró en sus redes sociales que la pareja habría terminado la semana pasada por teléfono ya que cada uno estaba en sus respectivos países.

