Detuvieron a un hombre y secuestraron gorras tras un allanamiento en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un hombre y secuestraron elementos vinculados a una causa judicial tras un allanamiento que se realizó en la capital correntina.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Suiza al 3400, donde los efectivos, con apoyo del Grupo Táctico Operacional (GTO).

Durante el operativo, los uniformados incautaron cuatro gorras y un cable alargue, considerados de interés para la investigación en curso.

El hombre demorado y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados hasta la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.