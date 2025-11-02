¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Capital

Detuvieron a un hombre y secuestraron gorras tras un allanamiento en Corrientes

El allanamiento se realizó en horas del domingo en la capital correntina. 

Por El Litoral

Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 20:20

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un hombre y secuestraron elementos vinculados a una causa judicial tras un allanamiento que se realizó en la capital correntina. 

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Suiza al 3400, donde los efectivos, con apoyo del Grupo Táctico Operacional (GTO). 

Durante el operativo, los uniformados incautaron cuatro gorras y un cable alargue, considerados de interés para la investigación en curso.

El hombre demorado y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados hasta la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

