¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei Javier Milei Corrientes
Javier Milei Javier Milei Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Corrientes: murió un joven tras perder el control de su moto y caer al asfalto

El trágico siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo sobre avenida 3 de Abril.

Por El Litoral

Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 16:11

Un joven de 21 años falleció este domingo luego de protagonizar un accidente fatal en inmediaciones de avenida 3 de Abril y calle Héroes Civiles, en la ciudad de Corrientes.

El hecho ocurrió cuando una motocicleta Honda CB1 en la que circulaban tres personas perdió el control y derrapó violentamente sobre el asfalto.

Según el parte policial, la moto era conducida por un joven de apellido Chávez (21), acompañado por Torres (19) y Fernández (18).

Producto del impacto, Torres sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital Escuela General San Martín, donde falleció horas más tarde.

Los otros dos ocupantes resultaron con lesiones leves y fueron asistidos por personal médico.

Efectivos de la Comisaría Segunda Urbana y el servicio de emergencias 107 trabajaron en el lugar, mientras que los peritos viales realizaron las tareas correspondientes para determinar las causas del siniestro.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD