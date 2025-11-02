Corrientes: murió un joven tras perder el control de su moto y caer al asfalto

Un joven de 21 años falleció este domingo luego de protagonizar un accidente fatal en inmediaciones de avenida 3 de Abril y calle Héroes Civiles, en la ciudad de Corrientes.

El hecho ocurrió cuando una motocicleta Honda CB1 en la que circulaban tres personas perdió el control y derrapó violentamente sobre el asfalto.

Según el parte policial, la moto era conducida por un joven de apellido Chávez (21), acompañado por Torres (19) y Fernández (18).

Producto del impacto, Torres sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital Escuela General San Martín, donde falleció horas más tarde.

Los otros dos ocupantes resultaron con lesiones leves y fueron asistidos por personal médico.

Efectivos de la Comisaría Segunda Urbana y el servicio de emergencias 107 trabajaron en el lugar, mientras que los peritos viales realizaron las tareas correspondientes para determinar las causas del siniestro.