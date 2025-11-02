Mandiyú rescató un empate en tiempo de descuento

En tiempo de descuento, Mandiyú le empató a Boca Unidos en 1 tanto y en el clásico capitalino hubo reparto de puntos. El encuentro se jugó este domingo y sirvió para cerrar la quinta fecha de la Copa de la Liga de fútbol.

La igualdad que se concretó en cancha de Boca Unidos mantiene a los dos equipos lejos de la lucha por los primeros puestos en la Zona A, incluso el aurirrojo apenas tiene 2 unidades y está penúltimo.

Mandiyú fue el que intentó tomar la iniciativa en el arranque del cotejo, con velocidad y buen trato de balón llevó peligro hacia el arco defendido por David Acuña.

Sin embargo la apertura del marcador llegó para Boca Unidos a través de un penal que sancionó Carlos Castro por una supuesta infracción sobre el delantero Ronald Sánchez que Facundo Benítez cambió por gol a los 15 minutos del primer tiempo.

Con la conducción de Juan Leguizamón, Mandiyú mantuvo el dominio de la pelota y generó peligro sobre el arco rival pero le faltó contundencia para llegar a la igualdad.

En el complemento, Mandiyú volvió a ser el protagonista frente a un rival que se defendió constantemente. La falta de puntería y las buenas intervenciones de Acuña, le impidieron al albo llegar a gol.

A los 37 minutos, Boca Unidos se quedó con un jugador menos por la expulsión de Alejandro Leani. Mandiyú se mantuvo en ataque y a los 51´, apareció Esteban Medina para decretar el 1 a 1.