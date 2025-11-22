El Gobierno anunció los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

El Gobierno nacional anunció este sábado las modificaciones en los mandos de los ministerios de Seguridad y Defensa. Los cambios se darán el 10 de diciembre cuando Patricia Bullrich y Luis Petri asuman sus bancas en el Congreso.

De esta manera, Alejandra Monteoliva quedará al frente de Seguridad después de desempeñarse como secretaria del ministerio desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la administración de Milei.

Por otro lado, en Defensa asumirá el jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti.

El mensaje de Bullrich

“Hoy me toca compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, escribió en X Patricia Bullrich.