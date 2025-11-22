Unne: se incendió una oficina en el rectorado de Corrientes

Una oficina del rectorado de la Unne en Corrientes se incendió este mediodía. Hubo una pérdida total de documentos y muebles.

El hecho ocurrió cerca de las 13.30 en el edificio ubicado en la calle 25 de Mayo al 800, en pleno centro de la ciudad. Según indicaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios, el incendio afectó a una oficina de la Dirección General de Liquidación de Haberes.

El rápido aviso de la persona encargada de la seguridad permitió que dos dotaciones de bomberos acudieran al lugar y controlaran el fuego antes de que se propagara a otras oficinas.

No se reportaron heridos ni fue necesaria la atención médica de los presentes. Las autoridades iniciaron tareas de evaluación de daños y determinarán las causas del siniestro.