Intensa búsqueda de una adolescente en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para hallar a una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Melisa Elizabeth Godoy de 17 años, quien fue vista por última vez este domingo. La denuncia de su desaparición fue realizada en la Comisaría Primera de la Mujer y Menor, dando aviso al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia en turno.

Melisa responde a la siguiente descripción física:

1,70 metros de estatura.

De contextura física delgada.

Tez blanca.

Cabello color castaño claro, largo y lacio.

Por otra parte, la última vez que fue vista traía puesto:

Un short de Jeans de color azul desteñido con bolsillos a los costados.

Remera blanca.

Ojotas color blanco.

Como seña particular, la menor posee una cicatriz en la frente, del lado derecho.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a Micaela, pueden hacerlo ante la citada comisaría o llamar al 3794-432913; o la dependencia policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.

