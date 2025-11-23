Encontraron a un menor que estaba desaparecido en la capital de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que se pudo hallar a un menor de edad que estaba desaparecido en la ciudad Capital.

Se trata de un menor de apellido Ojeda, de 14 años, quien había desaparecido en la noche del sábado 22 de noviembre.

El menor fue hallado en la jurisdicción de la capital correntina sano y salvo.

Sobre su aparición fue notificada la Comisaría de la Mujer y el Menor, así como el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia encargado del caso.

Mientras que en la mencionada dependencia se realizan las diligencias del caso, se trabaja en la restitución del menor a su familia.