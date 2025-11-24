Comunicaciones vuelve a Mercedes y recibe a Sportivo Suardi

Tras una gira por Mendoza y Santa Fe, donde ganó dos de los tres partidos, Comunicaciones volverá a jugar en Mercedes por la Conferencia Norte de la Liga Argentina de básquetbol.

Lo hará este lunes cuando desde las 21.30 reciba a Sportivo Suardi con el arbitraje de Jorge Chávez y Sebastián Vasallo.

Para este cotejo, Comunicaciones no contará con Franger Pirela, quien viajó el sábado para jugar la ventana FIBA con la selección de Venezuela frente a Colombia. En tanto que se recuperaron de diferentes lesiones Damián Pineda y Lucas Machuca, este último ya entrenó de manera normal el miércoles.

El equipo mercedeño (4-1) llega tras una extensa gira en la que venció a Huracán Las Heras (75-74) y a Rivadavia de Mendoza (93-65), y cayó en Gálvez frente a Santa Paula por 101 a 84.

“Nos hubiera gustado traernos los tres partidos, pero llegamos un poco tocados al tercero. Fue una gira larga, que nos jugó un poco en contra, además de que los partidos de visitante siempre son más duros. De todas maneras, el balance fue positivo”, sostuvo Phillip Lockett, jugador de Comunicaciones.

“El planteo del cuerpo técnico hace que todos nos sintamos importantes, juguemos más o menos minutos. Eso se nota y lo siente todo el equipo porque, hasta ahora, no hemos dependido de un solo jugador. Cada uno va teniendo su protagonismo y eso es clave en una Liga tan extensa y tan dura”, comentó el interno que juega para Comu.

Sportivo Suardi (3-2) viene de ganarle con claridad a San Isidro de Córdoba por 101 a 76. Antes había caído con Colón en su visita a la capital santafesina por 87 a 82.