Boca venció a Talleres y avanzó a los cuartos de final

Boca se metió este domingo en los cuartos de final del Torneo Clausura luego de vencer por 2-0 a Talleres en La Bombonera en un desarrollo cuesta arriba que destrabó con eficacia y confirmó con juego en el complemento.

Miguel Merentiel fue el autor de los dos goles: el primero en la etapa inicial al empujar de cabeza otro cabezazo en el travesaño de Lautaro Di Lollo y el definitivo a los 20 segundos del período final empujando ante una defensa dormida un centro de Lautaro Blanco. En el medio, la T de Carlos Tevez -que recibió el cariño local-, desperdició la igualdad con un penal de Mateo Cáceres que tapó Agustín Marchesín.

El elenco de Carlos Tevez sorprendió al cuadro local al efectuar una presión alta con la que cortó el circuito de juego Xeneize a lo largo de toda la primera etapa. Incluso, generó importantes situaciones en las que se lució Marchesín.

No obstante, el equipo de Claudio Úbeda se puso en ventaja a los 28 minutos a partir de un tiro de esquina: Di Lollo ganó de cabeza y, tras un rebote en el travesaño, Merentiel confirmó el tanto ante un Guido Herrera que ya estaba vencido.

En la última jugada del primer tiempo, el elenco cordobés se encontró con un penal por una mano dentro del área de Exequiel Zeballos. Sin embargo, Marchesín volvió a lucirse y le tapó el tiro a Cáceres.

El club de la Ribera aumentó la ventaja segundos después del inicio del complemento: Lautaro Blanco lanzó un centro desde la izquierda y Merentiel ingresó al área en soledad para empujar la pelota y estampar el 2-0. Desde entonces, el equipo de Úbeda dominó el transcurso del enfrentamiento y aseguró la victoria.

Ahora, los dirigidos por Claudio Úbeda irán contra Argentinos Juniors, que eliminó a Vélez, por el boleto a semifinales.