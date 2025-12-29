Vacunación en Corrientes: insisten en completar esquemas y grupos de riesgo

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma, y señaló que las dosis se encuentran disponibles en todos los vacunatorios de Capital y del interior provincial.
Desde la cartera sanitaria, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, insistieron en el cumplimiento del Calendario Nacional Obligatorio, ante la presencia de enfermedades como sarampión y coqueluche en el país.
Recomendación de vacuna antigripal
Ante la circulación de Influenza A (H3N2) subclado k en Argentina, se recomendó la aplicación de la vacuna antigripal a las personas que integran los grupos de riesgo. Los más afectados continúan siendo:
- Niños pequeños
- Adultos mayores
- Personas con comorbilidades
En un contexto donde también circulan el Virus Sincicial Respiratorio (VRS) y SARS-CoV-2, se remarcó que la vacunación permite reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.
Medidas de prevención complementarias
Además de la vacunación, desde Salud Pública recordaron la importancia de mantener medidas preventivas, especialmente ante síntomas respiratorios:
- Uso de barbijo
- Ventilación de ambientes
- Lavado frecuente de manos
- Evitar la exposición de personas de riesgo
- Grupos que deben recibir la vacuna antigripal
Deben aplicarse una dosis anual las siguientes personas:
- Personal de salud
- Embarazadas (en cualquier momento de la gestación)
- Puérperas (hasta 10 días después del parto, si no se vacunaron durante el embarazo)
- Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas)
- Personas de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, pacientes oncohematológicos y trasplantados
- Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis (con orden médica)
- Personas mayores de 65 años
Las dosis están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia. Se solicita concurrir con DNI y carnet de vacunación.
Calendario de vacunación: etapas clave
Recién nacidos
- Hepatitis B (antes de las 12 horas de vida)
- BCG (antes de los 7 días de vida)
Durante el primer año
- Rotavirus (2 y 4 meses)
- Quíntuple (2, 4 y 6 meses)
- IPV (2, 4 y 6 meses)
- Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses)
- Meningococo (3 y 5 meses)
- Antigripal (a partir de los 6 meses)
- Triple viral (12 meses)
- Hepatitis A (12 meses)
Hasta los 2 años
- Meningococo (refuerzo a los 15 meses)
- Varicela (15 meses)
- Antigripal (24 meses)
- Quíntuple (refuerzo entre los 15 y 18 meses)
- Fiebre Amarilla (12 meses)
A los 5 años
- IPV (primer refuerzo)
- Segunda dosis de Triple Viral
- Segunda dosis de Varicela
- Refuerzo de Triple Bacteriana Celular
A los 11 años
- Meningococo ACYW (dosis única)
- Refuerzo de Triple Bacteriana Acelular
- Virus del Papiloma Humano (dosis única)
- Refuerzo de Fiebre Amarilla
Desde Salud Pública informaron además que, a partir de 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de lograr mayor protección.