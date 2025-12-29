¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Presupuesto 2026 San Luis del Palmar récord histórico
CAMPAÑA DE INMUNIZACION

Vacunación en Corrientes: insisten en completar esquemas y grupos de riesgo

El Ministerio de Salud Pública recordó que las vacunas están disponibles en toda la provincia y recomendó completar esquemas y reforzar la antigripal en grupos de riesgo.
 

Por El Litoral

Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 09:28

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma, y señaló que las dosis se encuentran disponibles en todos los vacunatorios de Capital y del interior provincial.

Desde la cartera sanitaria, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, insistieron en el cumplimiento del Calendario Nacional Obligatorio, ante la presencia de enfermedades como sarampión y coqueluche en el país.

Recomendación de vacuna antigripal

Ante la circulación de Influenza A (H3N2) subclado k en Argentina, se recomendó la aplicación de la vacuna antigripal a las personas que integran los grupos de riesgo. Los más afectados continúan siendo:

  • Niños pequeños
  • Adultos mayores
  • Personas con comorbilidades

En un contexto donde también circulan el Virus Sincicial Respiratorio (VRS) y SARS-CoV-2, se remarcó que la vacunación permite reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Medidas de prevención complementarias

Además de la vacunación, desde Salud Pública recordaron la importancia de mantener medidas preventivas, especialmente ante síntomas respiratorios:

  • Uso de barbijo
  • Ventilación de ambientes
  • Lavado frecuente de manos
  • Evitar la exposición de personas de riesgo
  • Grupos que deben recibir la vacuna antigripal

Deben aplicarse una dosis anual las siguientes personas:

  • Personal de salud
  • Embarazadas (en cualquier momento de la gestación)
  • Puérperas (hasta 10 días después del parto, si no se vacunaron durante el embarazo)
  • Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas)
  • Personas de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, pacientes oncohematológicos y trasplantados
  • Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis (con orden médica)
  • Personas mayores de 65 años

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia. Se solicita concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Calendario de vacunación: etapas clave

Recién nacidos

  • Hepatitis B (antes de las 12 horas de vida)
  • BCG (antes de los 7 días de vida)

Durante el primer año

  • Rotavirus (2 y 4 meses)
  • Quíntuple (2, 4 y 6 meses)
  • IPV (2, 4 y 6 meses)
  • Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses)
  • Meningococo (3 y 5 meses)
  • Antigripal (a partir de los 6 meses)
  • Triple viral (12 meses)
  • Hepatitis A (12 meses)

Hasta los 2 años

  • Meningococo (refuerzo a los 15 meses)
  • Varicela (15 meses)
  • Antigripal (24 meses)
  • Quíntuple (refuerzo entre los 15 y 18 meses)
  • Fiebre Amarilla (12 meses)

A los 5 años

  • IPV (primer refuerzo)
  • Segunda dosis de Triple Viral
  • Segunda dosis de Varicela
  • Refuerzo de Triple Bacteriana Celular

A los 11 años

  • Meningococo ACYW (dosis única)
  • Refuerzo de Triple Bacteriana Acelular
  • Virus del Papiloma Humano (dosis única)
  • Refuerzo de Fiebre Amarilla

Desde Salud Pública informaron además que, a partir de 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de lograr mayor protección.

Puntos de vacunación en Capital

