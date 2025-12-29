Vacunación en Corrientes: insisten en completar esquemas y grupos de riesgo

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma, y señaló que las dosis se encuentran disponibles en todos los vacunatorios de Capital y del interior provincial.

Desde la cartera sanitaria, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, insistieron en el cumplimiento del Calendario Nacional Obligatorio, ante la presencia de enfermedades como sarampión y coqueluche en el país.

Recomendación de vacuna antigripal

Ante la circulación de Influenza A (H3N2) subclado k en Argentina, se recomendó la aplicación de la vacuna antigripal a las personas que integran los grupos de riesgo. Los más afectados continúan siendo:

Niños pequeños

Adultos mayores

Personas con comorbilidades

En un contexto donde también circulan el Virus Sincicial Respiratorio (VRS) y SARS-CoV-2, se remarcó que la vacunación permite reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Medidas de prevención complementarias

Además de la vacunación, desde Salud Pública recordaron la importancia de mantener medidas preventivas, especialmente ante síntomas respiratorios:

Uso de barbijo

Ventilación de ambientes

Lavado frecuente de manos

Evitar la exposición de personas de riesgo

Grupos que deben recibir la vacuna antigripal

Deben aplicarse una dosis anual las siguientes personas:

Personal de salud

Embarazadas (en cualquier momento de la gestación)

Puérperas (hasta 10 días después del parto, si no se vacunaron durante el embarazo)

Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas)

Personas de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, pacientes oncohematológicos y trasplantados

Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis (con orden médica)

Personas mayores de 65 años

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia. Se solicita concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Calendario de vacunación: etapas clave

Recién nacidos

Hepatitis B (antes de las 12 horas de vida)

BCG (antes de los 7 días de vida)

Durante el primer año

Rotavirus (2 y 4 meses)

Quíntuple (2, 4 y 6 meses)

IPV (2, 4 y 6 meses)

Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses)

Meningococo (3 y 5 meses)

Antigripal (a partir de los 6 meses)

Triple viral (12 meses)

Hepatitis A (12 meses)

Hasta los 2 años

Meningococo (refuerzo a los 15 meses)

Varicela (15 meses)

Antigripal (24 meses)

Quíntuple (refuerzo entre los 15 y 18 meses)

Fiebre Amarilla (12 meses)

A los 5 años

IPV (primer refuerzo)

Segunda dosis de Triple Viral

Segunda dosis de Varicela

Refuerzo de Triple Bacteriana Celular

A los 11 años

Meningococo ACYW (dosis única)

Refuerzo de Triple Bacteriana Acelular

Virus del Papiloma Humano (dosis única)

Refuerzo de Fiebre Amarilla

Desde Salud Pública informaron además que, a partir de 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de lograr mayor protección.

