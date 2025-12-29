Corrientes: murió una mujer que había sufrido graves quemaduras al intentar encender fuego

Una mujer que estaba hospitalizada en el hospital de Goya luego de sufrir graves quemaduras, finalmente murió el domingo a consecuencia de sus heridas.

El hecho ocurrió días atrás cuando una mujer mayor de edad intentó encender fuego utilizando alcohol etílico, lo que provocó un accidente doméstico donde las llamas causaron lesiones de gravedad en varias partes de su cuerpo.

La mujer fue socorrida de inmediato y trasladada al hospital, donde fue asistida, pero por la gravedad de las lesiones, se confirmó su muerte a las 11 del domingo 28.

En tanto que el personal de la Comisaría de Distrito Segunda de Goya intervino en el caso, dando aviso a la Unidad Fiscal de turno.

Con información de juan Cruz Velásquez