Presupuesto 2026 San Luis del Palmar récord histórico
Cómo es el cronograma de pago de prestaciones por desempleo de Renatre

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a través de la Delegación Corrientes, informó cuándo se pagarán las prestaciones por desempleo para trabajadores rurales.

Por El Litoral

Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 08:02

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a través de la Delegación Corrientes, informa que del 5 al 19 de enero de 2026, inclusive, se pagarán las prestaciones por desempleo para trabajadores rurales.

Al mismo tiempo, se dio a conocer el cronograma de Asignaciones Familiares a cumplirse conforme las terminaciones de DNI: Grupo I, documentos terminados en 0 y 1, el 22 de enero; Grupo II, documentos terminados en 2 y 3, el 23 de enero; Grupo III, documentos terminados en 4 y 5, el 26 de enero; Grupo IV, documentos terminados en 6 y 7, el 27 de enero; y Grupo V, documentos terminados en 8 y 9, el 28 de enero; todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de febrero de 2026.

Además de la asistencia económica (que se elevó a un máximo de $346.500 a partir de este mes de diciembre), la prestación comprende cobertura médico-asistencial para el trabajador y su grupo familiar primario durante el tiempo que dure la misma; el servicio de sepelio también para el trabajador y su grupo familiar directo; y el acceso al cobro de las asignaciones familiares que otorga la ANSES, en los casos que corresponda, y a los programas de capacitación del organismo.

Para más información sobre las prestaciones por desempleo, se puede consultar en la Delegación provincial o en las Boca de Entrega y Recepción (BER) más cercanas, ingresar a www.renatre.org.ar, al portal.renatre.org.ar o llamar al 0-800-777-7366. También gestionar la prestación al WhatsApp +54 911 2279-0400.

En Corrientes, la Delegación provincial a cargo de la contadora Mónica Arnaiz, cuenta con el número de WhatsApp 379-424815 para las consultas vinculadas a la prestación por desempleo.

