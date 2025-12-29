Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía e imputada en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), solicitó su sobreseimiento al afirmar su “absoluta ajenidad” respecto de los hechos que investiga la Justicia.

En un escrito presentado para ser incorporado a su indagatoria, Calvete dio explicaciones sobre su relación con su padre, Miguel Ángel Calvete, también imputado; el dinero encontrado durante un allanamiento en su domicilio y los chats que el fiscal Franco Picardi incluyó como prueba. Además, aseguró que la frase “karinear la comisión” fue una broma y no una referencia real a maniobras ilegales.

Respecto de los 700 mil dólares hallados en el departamento donde residía, sostuvo que el dinero no le pertenecía y que era de una empresa en la que su padre es accionista. Según explicó, los fondos ya se encontraban en el inmueble antes de que ella se mudara y desconocía el monto exacto. Indicó además que, tras el allanamiento, una accionista de la firma INDECOMM S.R.L. reclamó judicialmente el dinero y acreditó su origen lícito.

“Nunca toqué ni dispuse de ese dinero”, afirmó Calvete, al remarcar que los fondos fueron encontrados intactos casi un mes después de su mudanza. Argumentó que no tendría sentido haber permanecido en el lugar si hubiera sabido que se trataba de dinero de origen ilícito.

La exfuncionaria también negó cualquier vínculo societario o laboral con INDECOMM y rechazó haber tenido relación con actividades vinculadas al sistema de salud. “Jamás participé en negocios relacionados con la provisión de medicamentos o insumos médicos ni tuve contrataciones con áreas del Estado vinculadas a la salud”, sostuvo.

En otro tramo de su descargo, aseguró que no intervino ni fue informada sobre presuntas actividades de su padre relacionadas con el ANDIS. También describió una relación personal atravesada por “complejidades” y problemas de salud mental de su progenitor.

Sobre los mensajes de WhatsApp incorporados a la causa, Calvete afirmó que no guardan relación con proveedores del ANDIS y que aludían a un posible negocio de importación de agroquímicos. En ese marco, explicó que la expresión “karinear la comisión” fue utilizada en tono jocoso.

“Resulta inverosímil que, en medio del escándalo público por una supuesta comisión del 3%, hiciera una referencia seria a ese tema si hubiera estado involucrada en los hechos investigados”, concluyó en su presentación.

