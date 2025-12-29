La cifra de agua caída ascendió a 770 milímetros y continúa la alerta para esta semana

La ciudad de Corrientes atraviesa un diciembre atípico en materia climática: en lo que va del mes se acumularon cerca de 770 milímetros de lluvia, una cifra que cuadruplica el promedio mensual histórico, estimado en 170 milímetros.

Así lo confirmó el subsecretario de Gestión Integral de Riesgos y Catástrofes, José Pedro “Chingolo” Ruiz, quien explicó que gran parte de ese volumen se concentró en apenas ocho días.

“Estamos hablando de casi la mitad de la media anual caída en muy poco tiempo”, indicó el funcionario.

Desde el área de Gestión de Riesgos remarcan que la principal complicación no es la cantidad diaria de lluvia, sino la intensidad en cortos períodos de tiempo, que genera saturación en los sistemas pluviales.

“Si lloviera 30 milímetros a lo largo de todo el día no tendríamos mayores inconvenientes. El problema es cuando esa cantidad cae en 20 o 30 minutos”, explicó Ruiz.

Situación actual en la ciudad

Actualmente, la capital correntina se encuentra sin personas evacuadas, con la situación mayormente normalizada, aunque se mantienen operativos preventivos en barrios históricamente vulnerables.

El municipio sostiene bombeos activos en los barrios Sapukay Norte y Ponce, además de tareas de monitoreo y limpieza en canales, sumideros y desagües, afectados por el arrastre de sedimentos y residuos.

Previsión para los próximos días

De acuerdo al pronóstico, se esperan días inestables, con lluvias moderadas, que en principio no superarían los 30 milímetros diarios. Sin embargo, las autoridades advierten que el escenario puede cambiar si se repiten chaparrones intensos.

“Seguimos en alerta permanente. Mientras no tengamos lluvias fuertes en poco tiempo, la ciudad puede responder”, sostuvo Ruiz en Radio Sudamericana.

Las cuadrillas municipales continúan con tareas de limpieza, retiro de basura y control de puntos críticos, especialmente en zonas bajas y sectores donde las lagunas se encuentran encadenadas.

“El agua estancada arrastra barro, arena y residuos que terminan obstruyendo los canales. Por eso el trabajo preventivo es clave”, concluyó el funcionario.