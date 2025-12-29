La historia de los tres correntinos que celebraron su primera Navidad en familia

El Poder Judicial de Corrientes dio a conocer este lunes que tres correntinos recibieron resoluciones que les permitieron iniciar una nueva etapa de vida en el seno de una familia, en el marco de dos adopciones y una guarda con fines adoptivos concretadas en los días previos a Nochebuena en el ámbito del Juzgado de Familia Nº 5.

Las jornadas estuvieron atravesadas por instancias judiciales significativas, que reafirmaron el derecho de niñas y niños a crecer en familia, fortaleciendo vínculos y acompañando historias de vida desde el cuidado y la protección.

Victoria: una carta que anunció su nueva familia

Victoria recibió la noticia del cierre de su proceso adoptivo a través de una carta navideña, leída durante una audiencia virtual especialmente preparada para ella. Del encuentro participaron el juez Edgardo Frutos, la Asesora de Menores Nº 5, Ana Alvira, y la doctora Silvana Quiroga, quienes acompañaron este momento clave.

Fer: guarda con fines de adopción desde Bella Vista

En tanto, Fer, residente en la localidad de Bella Vista, fue protagonista de una audiencia realizada por Zoom, en la que se otorgó su guarda con fines de adopción a un matrimonio que se inscribió a través de una convocatoria pública. Participaron el juez Edgardo Frutos, el Asesor de Menores Nº 3, Roberto Nicolás Bonastre, la psicóloga del hogar donde reside el niño y la doctora Viana.

Elsa y Moana: cierre presencial de procesos adoptivos

De manera presencial, Elsa y Moana recibieron la comunicación del cierre de sus procesos adoptivos mediante una carta de Navidad especialmente pensada para ellas, con referencias a sus personajes favoritos. Acompañaron este momento el juez Edgardo Frutos, la doctora Ana Alvira y la doctora Vaculik, compartiendo junto a las niñas un cierre cargado de significado.