Quiénes eran las tres argentinas que murieron en un naufragio en el río Paraná

En la noche del sábado, una embarcación que regresaba hacia Argentina tras pasar el día en una de las islas turísticas del río Paraná volcó en las aguas cercanas al departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay. El accidente dejó tres argentinas muertas, dos menores rescatados y un hombre desaparecido, mientras las autoridades investigan las causas.

Las tres mujeres que perdieron la vida en este accidente eran todas de nacionalidad argentina y se encontraban a bordo cuando la embarcación naufragó alrededor de la medianoche.

Las víctimas de la tragedia en el río Paraná

Sandra Elizabeth Maidana Careaga : una de las mayores de edad que falleció en el río. Su nombre aparece entre las identificadas por las fuentes policiales y la prensa local.

: una de las mayores de edad que falleció en el río. Su nombre aparece entre las identificadas por las fuentes policiales y la prensa local. Luz Rocío Maidana Careaga : familiar de Sandra, también mayor de edad y víctima del naufragio.

: familiar de Sandra, también mayor de edad y víctima del naufragio. Nahiara Ailin Maidana Alfaro: la más joven de las víctimas, menor de 18 años.

La identificación de estas mujeres fue confirmada por fuentes policiales citadas por medios paraguayos, que trabajan en la investigación y en la asistencia a las familias afectadas.

Las víctimas estaban regresando de un día de recreación en las islas del Paraná cuando, según los primeros informes, la embarcación, que no sería apta para navegar con corrientes fuertes, volcó en medio de lluvia y vientos, complicando el regreso hacia Argentina.

“Se presume que el factor climatológico fue el causante (de la tragedia), porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, aseguró Damiano Cano, el jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito.

En el mismo hecho, dos menores -una nena de 11 años y un adolescente de 16- fueron rescatados por pescadores y se encuentran fuera de peligro. Un hombre que también viajaba en la embarcación fue declarado desaparecido y todavía es buscado por las autoridades.

