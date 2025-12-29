Le dispararon y robaron más de $4 millones a un empresario correntino

Un violento asalto ocurrió este domingo por la tarde en el estacionamiento de un hipermercado ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 16 y avenida Sabín, en la ciudad de Resistencia, donde el gerente del restaurante "El Parrillón" fue atacado a tiros por una banda de motociclistas que le robó cerca de 4.800.000 pesos, correspondientes a la recaudación del día.

De acuerdo a fuentes policiales, la víctima fue identificada como G.A.R., de 43 años, con domicilio en la provincia de Corrientes. El hecho se registró alrededor de las 16:45, cuando el hombre se disponía a retirarse del lugar. Fue interceptado por cuatro sujetos, dos que se movilizaban en una Honda Biz y otros dos en una Bajaj Rouser 300.

Según el relato del damnificado, los delincuentes lo amenazaron, le sustrajeron un bolso verde con el dinero y, antes de huir, le efectuaron un disparo con un arma de fuego.

Como consecuencia del ataque, el gerente sufrió una herida de arma de fuego superficial en el muslo izquierdo y un traumatismo en la región frontal. Fue trasladado al Hospital Perrando, donde recibió atención médica y, tras permanecer más de una hora y media en observación, fue dado de alta.

La víctima aportó a la Policía detalles sobre los atacantes y su vestimenta. Indicó que el conductor de la Bajaj Rouser vestía un buzo gris, mientras que su acompañante, quien habría efectuado el disparo, llevaba un buzo bordó y casco negro. El otro cómplice se movilizaba solo en una motocicleta Honda Wave, de contextura robusta.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 13ª, la División Medicina Legal, la Policía Sanitaria Metropolitana, la Dirección General de Seguridad Metropolitana y la Sala 911. La víctima adelantó que radicará la denuncia en la comisaría jurisdiccional.

Hasta el momento, los autores del asalto permanecen prófugos, mientras continúan las tareas investigativas para dar con la banda que protagonizó el robo.

