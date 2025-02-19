Tras 14 años, continúa el conflicto por un terreno de 7 hectáreas en la costa de Lavalle

Un terreno de 7 hectáreas en la costa del municipio de Lavalle, en disputa desde 2011 vuelve a tener relevancia 14 años después. Juan Bruzzo es un empresario goyano que compró el predio a la Municipalidad con el fin de poner un negocio de amarradero de barcazas, una arenera y loteos. Sin embargo, a lo largo de los años sucedieron distintas cuestiones que imposibilitaron esto.

En el 2012 -un año después de la compra del terreno- el Gobierno provincial de ese entonces expropió por ley el sector costero para realizar un puerto. Bruzzo señaló a El Litoral, que pese que se comprometieron a abonar una cifra mayor a 10 millones de pesos, "jamás recibió el pago".

“El Senado y la Cámara de Diputados hicieron la expropiación y no me pagaron. Pasan dos años y queda en lucro cesante, entonces yo pedí que me devuelvan la propiedad y me la devuelven”, señaló a este medio Bruzzo.

Pero lo que parecía un simple traspaso de papeles se complicó aún más, según relata el goyano. “Quería hacer un loteo y no podía porque me lo impedían, por lo que inicié un juicio. Luego llegamos a un acuerdo y se hace un convenio”.

El convenio consiste en que Bruzzo donaba el espacio para hacer las calles al Municipio de Lavalle, un total de 21.000 metros cuadrados y la comuna autorizada por catastro y se comprometía a poner la luz, agua y a hacer las calles, según relata.

En este acuerdo señalan: “La Municipalidad se compromete a abrir el trazado de las calles, dar mantenimiento, relleno del pozo realizado por el Municipio”, que había sido pensado para montar el matadero municipal.

“En ese interin pongo una arenera y tengo un proyecto de amarradero de barcazas, con las autorizaciones nacionales, provinciales y municipales correspondientes. Pero al cabo de un tiempo, ponen una escollera sin preguntarme a mí que soy el propietario. Me liquidan el negocio. Aparte de que nunca pusieron los servicios de agua y luz que ellos se habían comprometido”, agregó Bruzzo.

Uno de los proyectos que pensaba llevar adelante el goyano era el amarradero de barcazas, este espacio cuenta con 20.000 metros de espejo de agua para que las embarcaciones estacionen, pero se vio interrumpido por la colocación de una escollera en la costa.

Además, en esos años intentó instalar una arenera, según explica, contaba con todas las habilitaciones y empleados de manera legal. La materia prima se recaudaba desde el banco de arena, sin ocasionar prejuicios a la población.



Un acuerdo homologado y terrenos sin servicios

En julio del 2023, el convenio entre Bruzzo y el Municipio queda homologado. Según sostiene el denunciante: “A los nueve años homologan el acuerdo que hicimos, pregunté al Concejo Deliberante y me dijeron que no hay ley, que no hay obras en ejecución y que no hay presupuesto para cumplir con lo que se comprometieron”.

“Yo le vendí los lotes a 30 personas que ahora están ahí sin servicios y con una zanja enorme, nadie puede ocuparlos, el loteo está aprobado, con sus numero de adema. Hay un convenio municipal hecho ante escribano público, avalado por el Concejo y homologado a los nueve años. No hicieron nada”, agregó.

Consultado sobre qué respuesta espera del Municipio al respecto, Bruzzo señaló: “Yo lo que quiero es que ellos cumplan, paguen el daño y perjuicio que me hicieron en estos años. Estoy de acuerdo con hacer otro convenio, pero con otras condiciones, porque no solamente soy yo, hoy hay propietarios afectados que yo les vendí el terreno y que me van a hacer juicio. Ahora tienen que pagar las calles, arreglar la costa, porque ellos (Municipio) dice que hay una segunda etapa de defensa, entonces los 400 metros de costa es mía y ellos tienen que comprarla”.

“Vinieron hoteles, empresarios areneros a comprarme la arenera, pero sin luz y sin agua es imposible. Quiero que paguen los que rompieron, porque la costa la rompieron ellos. No taparon el pozo, se erosionó todo, el intendente abrió una zanja que nunca tapó. No hay calle, salís del terreno y cae en un precipicio, dejaron romper todo a propósito”, finalizó.

