El encargado de Negocios de Irán cumplió un pedido de Milei y se fue del país

El ahora exencargado de negocios de la República Islámica de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, salió del país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas junto a su esposa e hija rumbo a Teherán, luego de varias escalas. Fue luego de que el gobierno de Javier Milei, a pedido de Israel, lo declarara “persona non grata” y le diera 48 horas para irse. Ese plazo se venció este sábado.

Antes de partir habló con la prensa metropolitana y dijo que Estados Unidos e Irán están "perdiendo la batalla tratando de desviar la atención de otros pueblos y pedir expulsar a los diplomáticos de Irán en otras regiones" .

Aseguró que el pueblo iraní y el argentino "no son enemigos y no han sido ninguna vez enemigos y no serán en el futuro, aunque autoridades, por alinearse o beneficiarse de la situación, quieren como asumir la guerra por supuesta. No tiene sentido que Argentina se sume a la guerra de Irán".

Y agregó desde Aeroparque. “Hoy, con todo respeto, nos acompañó la Policía para que facilitaran en el aeropuerto nuestra salida. Le agradecemos al pueblo argentino que en estos cuatro años fue muy amable con mi familia. Salimos con una imagen muy positiva del pueblo argentino"-

El diplomático fue escoltado hasta Aeroparque por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que dirige Carlos Tonelli.