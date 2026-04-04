El exjefe de gabinete de Petovello se defendió tras ser despedido por un crédito

Este sábado por la mañana habló Leandro Massaccesi, el ahora exjefe de Gabinete de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras ser desplazado del Gobierno luego de conocerse que había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación.

Su salida se dio en medio de una creciente exposición sobre los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. A través de su cuenta de X, aseguró que no cometió “ningún acto ajeno a la ley” y realizó un extenso descargo.

“A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”, introdujo el exfuncionario, oriundo de Viedma, Río Negro.

Y justificó: “La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida. Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media, especialmente para generaciones que han visto cada vez más difícil el acceso a su primera vivienda. Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.

Tras ello, insistió en que “quienes tienen responsabilidades públicas” pueden acceder “a las mismas herramientas que cualquier ciudadano” mientras que “cumplan las reglas” y que eso “no constituye un ilícito”.

“Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano donde, junto a un gran equipo —al que agradezco especialmente—, impulsamos reformas y dimos pasos importantes hacia un país más ordenado y con mayores oportunidades. En ese tiempo conocí a grandes personas y profesionales, y valoro profundamente el trabajo compartido", enumeró Massaccesi.

A modo de cierre, reflexionó: “Deseo sinceramente que el Gobierno continúe por la senda del ordenamiento económico, para dejar atrás décadas de frustraciones y construir un futuro mejor para todos los argentinos”.

De acuerdo a lo que indicaron fuentes del Gobierno a la prensa metropolitana, Pettovello no cuestiona el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente.

