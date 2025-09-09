Corrientes: se realizará un taller turístico en homenaje a Amado Bonpland

La Municipalidad de Corrientes invita a la comunidad a un taller turístico abierto a todo el público el cual tendrá como personaje principal a Amado Bonpland.

Bonpland fue un botánico, médico y naturalista francés que se hizo famoso por sus exploraciones científicas por América Latina junto a Alexander von Humboldt entre 1799 y 1804, y quien pasó sus últimos 30 años de vida en Corrientes, donde estudió la yerba mate.

Actividades

En homenaje a su trayectoria se desarrollarán dos actividades bajo el lema “Identidad y Legado”.

La primera actividad se realizará en Casa Iberá el 16 de septiembre, ubicada en Pellegrini 501, donde se tratará su llegada a Corrientes.

En tanto que la segunda actividad se desarrollará el 23 de septiembre en el Museo de Ciencias Naturales, ubicado en avenida Costanera General San Martín 100. Aquí se hablará de la “Ruta Bonpland”.

Ambos encuentros iniciarán a las 14.30 y se extenderán hasta las 16.30. Contará con la disertación del profesor Pablo Miguel Riquelme y la Técnica en Turismo Gabriela Barrios González Vedoya.