Cierre parcial de una calle en el microcentro de Corrientes por trabajos pluviales

Alistan un corte parcial de tránsito sobre calle Santa Fe al 500 en Corrientes debido a tareas programadas por Aguas de Corrientes. La restricción inicia este miércoles y se prevé que se extienda durante dos días más. La medida responde a trabajos de mantenimiento en la red, que requieren la intervención de cuadrillas y maquinaria pesada en el sector.

Corte parcial por calle Santa Fe

El anuncio fue realizado en las últimas horas por el Municipio de Corrientes a través de las redes sociales. Aconsejan evitar la zona para prevenir demoras. Durante la jornada se mantendrá habilitado un carril, aunque con circulación reducida.

“Desde mañana (miércoles) y por dos días, habrá corte parcial sobre calle Santa Fe al 500 por trabajos de Aguas de Corrientes. Por favor, evitar circular por la zona”, señalaron.

Se insiste en la importancia de respetar las señalizaciones y desvíos que se colocarán en el área afectada, con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de los trabajadores como de quienes transiten por el lugar. Se estima que las tareas culminarán en 48 horas, restableciendo la normalidad en el tránsito.