Buscan concientizar sobre el suicidio con una radio abierta en Corrientes

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, Corrientes será escenario de una radio abierta y charla comunitaria que busca visibilizar esta problemática urgente y abrir un espacio de diálogo colectivo. La actividad se realizará este miércoles a las 20 en el Espacio Mariño, por Santa Fe 847, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa tuvo sus primeros pasos el año pasado con un programa especial en Radio Café. Ante la gran repercusión y la necesidad de profundizar la conversación, este año se decidió ampliar la experiencia e invitar a la comunidad a participar activamente. “La interacción y la construcción de redes colectivas son claves en el camino hacia la prevención”, expresaron desde la organización.

Especialistas de la salud y la comunicación se suman al debate

Durante la jornada, se contará con la participación de las psicólogas Katia Ojeda y Lucila Aguirre, quienes abordarán la situación actual en Corrientes y trabajarán en la desmitificación de creencias sobre el suicidio. También estará presente la abogada María Eugenia Benítez, quien presentará la Ley de Comunicación y brindará criterios para el tratamiento responsable de esta temática en los medios.

A su vez, Inés Silvero, gestora cultural, compartirá experiencias sobre el arte como herramienta de acompañamiento y reflexión en el ámbito de la salud mental. De este modo, la propuesta busca integrar saberes y miradas diversas para enriquecer la prevención.

El encuentro está dirigido a toda la comunidad, incluyendo personas que atraviesan una situación similar, familiares, amigos, estudiantes, profesionales o quienes deseen informarse y ser parte de un espacio de escucha activa.

Las inscripciones se realizan de manera online haciendo click acá.