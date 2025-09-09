Desarticularon puntos de venta de droga en Mocoretá

Luego de sendos allanamientos concretados en la localidad de Mocoretá, desarticularon puntos de venta de estupefacientes, tras la detención de una persona y el decomiso de estupefacientes, arma de fuego, proyectiles, radios handy, dos automóviles y dos motocicletas.
Fue en el marco de una investigación desarrollada por personal de Investigaciones de la Prefectura Monte Caseros por infracción a la Ley 23737, bajo directivas del Juzgado Federal Paso de los Libres a cargo de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, Secretaría Penal 1 de Romina Sánchez Venguiarrutti.
En el primer domicilio por Avenida Italia y calle Citrícola incautaron $300.400 en efectivo; dos envoltorios de cannabis sativa marihuana con un peso de 2 gramos; tres celulares de distintas marcas; un Chevrolet Spin.
En tanto que en otra casa ubicada por calle Obispo Devoto S/N, intersección con la Exruta 14, fue detenido un hombre de 42 años.
Hallaron en esta propiedad $1.098.700 en efectivo, dos envoltorios de clorhidrato de cocaína: 1,15 gramos, un revólver calibre 38, sin número y apto para el disparo; tres uniciones calibre 32; una netbook; tres radios handy; balanza digital; un Ford Fiesta; una Honda Tornado; y una Bajaj Rouser, entre otros elementos.
El aforo total de lo decomisado asciende a los $33.592.037.