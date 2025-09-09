¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Unne Incendio en Corrientes Javier Milei
Unne Incendio en Corrientes Javier Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PREFECTURA DE MONTE CASEROS

Desarticularon puntos de venta de droga en Mocoretá

Incautaron droga, radios handys, vehículos arma de fuego y detuvieron a una persona
 

Por El Litoral

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 17:42

Luego de sendos allanamientos concretados en la localidad de Mocoretá, desarticularon puntos de venta de estupefacientes, tras la detención de una persona y el decomiso de  estupefacientes, arma de fuego, proyectiles, radios handy, dos automóviles y dos motocicletas.


Fue en el marco de una investigación desarrollada por personal de Investigaciones de la Prefectura Monte Caseros por infracción a la Ley 23737, bajo directivas del Juzgado Federal Paso de los Libres a cargo de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, Secretaría Penal 1 de Romina Sánchez Venguiarrutti.
En el primer domicilio por Avenida Italia y calle Citrícola incautaron $300.400 en efectivo; dos envoltorios de cannabis sativa marihuana con un peso de 2 gramos; tres celulares de distintas marcas; un Chevrolet Spin.


En tanto que en otra casa ubicada por calle Obispo Devoto S/N, intersección con la Exruta 14, fue detenido un hombre de 42 años.
Hallaron en esta propiedad $1.098.700 en efectivo, dos envoltorios de clorhidrato de cocaína: 1,15 gramos, un  revólver calibre 38, sin número y apto para el disparo; tres uniciones calibre 32; una netbook; tres radios handy; balanza digital; un Ford Fiesta; una Honda Tornado; y una Bajaj Rouser, entre otros elementos.
El aforo total de lo decomisado asciende a los $33.592.037.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD