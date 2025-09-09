Juzgan a un hombre por el abuso sexual a una menor en una parada de colectivos

Un Tribunal unipersonal a cargo del Juez Marcelo Fleitas preside el juicio oral que comenzó el lunes contra Gustavo Lezcano imputado de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización”, ocurrido hace dos años en una parada de colectivos.

La defensa la ejerce Susana Ferreira Dame -defensora oficial-, en tanto que la Fiscal de Juicio, es Daniela Di Tomaso y de acuerdo con los plazos, este miércoles se darían los alegatos.



El hecho sucedió a las 14 del 30 de noviembre del 2023, en el momento que la chica se dirigía al colegio. La joven de 13 años relató que el hombre la atacó por la espalda y la sometió sexualmente por la fuerza



En esas circunstancias, y aprovechándose del estado de indefensión en el que se encontraba al estar sola, Lezcano haciendo uso de una relación de poder y fuerza física, la sorprendió por atrás y comenzó a forcejear, humillándola con manoseos impropios, hasta lograr reducirla de manera violenta, según detalla el expediente.



El ataque perpetrado fue advertido por una pareja que transitaba por el lugar, que logró que el agresor sexual se dé a la fuga, para después ser aprehendido por personal policial y poder asistir rápidamente a la adolescente.

Producto del ataque, la víctima, tuvo heridas de carácter leves, hematomas en el ojo derecho y pómulo derecho, contusión en zona de cuello, traumatismo nasal y dolor de abdomen.



En el marco del juicio oral declararon cinco testigos, entre ellos, la madre de la víctima en tanto que el miércoles serán los alegatos finales y probablemente se conozca la determinación de la responsabilidad penal del acusado.

