Una moto se incendió frente a la escuela Nacional y generó alerta por propagación

Un principio de incendio vehicular generó preocupación este martes por la mañana en inmediaciones de la Escuela Nacional de Comercio Manuel Belgrano, cuando una motocicleta comenzó a arder frente a la institución educativa. El hecho se registró alrededor de las 11,15 en la intersección de Tucumán y Costanera, la perdida de combustible ponía en riesgo otros vehículos.

Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Corrientes, el 911 alertó al personal de guardia sobre la situación y rápidamente se desplegó un operativo para sofocar las llamas. La rápida acción buscó evitar que el fuego se propagara hacia los autos estacionados en la zona.

La rápida intervención de los bomberos evitó un siniestro mayor

Daniel Bertorello, comandante de los bomberos voluntarios, señaló a El Litoral: “El propietario venía conduciendo la moto y aparentemente puede ser la batería que causó el problema del incendio. Se sofocó con un matafuego, pero perdía combustible y había autos estacionados. Entonces, se hizo un barrido de combustible, para prevenir que no haya otro incendio de vehículo”.

El trabajo de los bomberos permitió controlar el fuego sin que se registraran heridos ni daños materiales de mayor magnitud. Sin embargo, la situación generó alarma entre transeúntes, vecinos y estudiantes de la institución educativa ubicada frente al lugar del siniestro.