Encuesta: Gustavo Valdés y Eduardo Tassano, entre los líderes políticos con mayor aprobación

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se consolidó como uno de los líderes provinciales con mejor imagen del país, según un informe de la consultora CB Consultora de septiembre de 2025.

El estudio realizado durante los primeros días de septiembre, titulado "Ranking Interprovincial de Gobernadores", ubica al mandatario correntino en el segundo lugar a nivel nacional, con un 60,9% de imagen positiva.

Valdés se posiciona inmediatamente después de Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien lidera el ranking con un 61,2% de aprobación. El tercer lugar es ocupado por Ignacio Torres (Chubut), con un 59,1%.

El informe resalta que estos tres gobernadores son los mejores valorados por sus coprovincianos.

Eduardo Tassano también se destaca con alta aprobación

Además, CB Consultora también evalúa la imagen de los intendentes de las principales ciudades del país. En este segmento, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, mantiene un sólido nivel de aprobación, con un 62% de imagen positiva.

El jefe comunal se ubica primero en el ranking, con un alto porcentaje de aprobación que lo coloca como uno de los intendentes mejor valorados a nivel federal. Es seguid por su par de Leonardo Stelato, de Posadas (60,4%); y Ulpiano Suárez, de Mendoza Capital (60,2%).

El informe de CB Consultora se basa en encuestas realizadas a principios de septiembre de 2025 y refleja la percepción de los ciudadanos sobre la gestión de sus líderes provinciales y municipales.