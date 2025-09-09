Sorprendieron a cazadores furtivos con armas y carne de animales silvestres en Corrientes

La Policía Rural y Ecológica de Perugorria demoró a un grupo de cazadores furtivos, oriundos de la provincia de Santa Fe, con carne de animales silvestres de las especies tatú, vizcacha y ciervo axis.



Fue en un control realizado sobre un camino vecinal cerca de la Ruta Provincial 24, donde interceptaron a dos vehículos.

Al revisar los rodados, encontraron bolsas con restos de vizcacha y tatú negro, especie protegida y prohibida por ley, además de carne de ciervo axis.

También secuestraron varias armas largas de caza mayor.

Por orden del Fiscal Rural de Curuzú Cuatiá, se procedió al secuestro de las armas, los vehículos y la carne, iniciándose actuaciones judiciales por infracción a la Ley 22.421 de Depredación de la Fauna Silvestre.



La caza de animales en veda, como el tatú negro, constituye un delito grave contra la biodiversidad y prevé sanciones firmes.