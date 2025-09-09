Volvió a subir el dólar

El dólar volvió a subir este martes y en el segmento mayorista, donde marcó nuevo récord nominal en el cierre, quedó a solo 3,8% del techo de la banda de flotación. El tipo de cambio sufrió una presión alcista en estas dos primeras ruedas de la semana.

En el Banco Nación el dólar cerró este martes a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.852,5.

El dólar blue cerró a $1.385 para la venta, mientras que los tipos de cambios financieros caen: el dólar MEP cotiza a $1.427,83 y la brecha contra el mayorista es de 0,8%, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.435,71, por lo cual la brecha es de 1,2%.

A nivel mayorista, el dólar oficial cerró a $1.416,5 para la venta, mientras lo hizo a $1.381,04 para la compra y a $1.432,84 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado fue de casi u$s402,2 millones, en una rueda de poca volatilidad y sin aparente intervención oficial, según fuentes del mercado.

(Con información de Ambito)

