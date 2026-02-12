Temporal en Monte Caseros y otras tres localidades dejaron decenas de postes caídos

Un fuerte temporal se desató este jueves sobre Monte Caseros, Paso de los Libres y Goya, donde un frente de tormenta avanzó con intensidad y sorprendió a los vecinos. El fenómeno estuvo acompañado por potentes ráfagas de viento que dejaron decenas de postes caídos y lluvia persistente.

El frente tormentoso en la ciudad, mostrando el avance de densas nubes y cortinas de lluvia que redujeron notablemente la visibilidad en distintos sectores.

Agua acumulada y postes caídos, la imagen del día en Monte Caseros. Gentileza.

Advertencia por las condiciones climáticas

Por tal motivo el municipio de Monte Caseros advirtió a los montecasereños: “Ante la situación climática y el mal tiempo que se registra en nuestra ciudad, solicitamos que eviten salir de sus domicilios salvo que sea estrictamente necesario, a fin de resguardar su seguridad y la de sus familias”.

En Paso de los Libres, se desataron fuertes vientos. Gentileza

En Paso de los Libres, alrededor de las 11, comenzaron a registrarse los primeros inconvenientes como consecuencia de la fuerte tormenta de viento que se desarrolló sobre la ciudad. Entre los daños reportados se encuentran postes y cables caídos en la zona de calle Colón, en inmediaciones del puente sobre el arroyo La Despedida.

En Goya se repitió la situación donde tres postes cayeron en la misma cuadra de Prefectura Naval Argentina entre Cabral y Ferré.

Gentileza

La situación generó preocupación entre los vecinos y obligó a extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas donde el tendido eléctrico quedó comprometido. Las autoridades recomendaron circular con cuidado y mantenerse atentos ante posibles alertas meteorológicas.