bono de fin de año Feriados de carnaval Temporal en Corrientes
Bajo alerta amarilla

Temporal en Monte Caseros y otras tres localidades dejaron decenas de postes caídos

El intenso fenómeno avanzó sobre el sur provincial con ráfagas y lluvia. En Paso de los Libres y Goya también se registraron inconvenientes por la caída de cables y estructuras.

Por El Litoral

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 19:09
Gentileza

Un fuerte temporal se desató este jueves  sobre Monte Caseros, Paso de los Libres y Goya, donde un frente de tormenta avanzó con intensidad y sorprendió a los vecinos. El fenómeno estuvo acompañado por potentes ráfagas de viento que dejaron decenas de postes caídos y lluvia persistente. 

El frente tormentoso en la ciudad, mostrando el avance de densas nubes y cortinas de lluvia que redujeron notablemente la visibilidad en distintos sectores. 

Agua acumulada y postes caídos, la imagen del día en Monte Caseros. Gentileza.

Advertencia por las condiciones climáticas 

Por tal motivo el municipio de Monte Caseros advirtió a los montecasereños: “Ante la situación climática y el mal tiempo que se registra en nuestra ciudad, solicitamos que eviten salir de sus domicilios salvo que sea estrictamente necesario, a fin de resguardar su seguridad y la de sus familias”.

En Paso de los Libres, se desataron fuertes vientos. Gentileza

En Paso de los Libres, alrededor de las 11, comenzaron a registrarse los primeros inconvenientes como consecuencia de la fuerte tormenta de viento que se desarrolló sobre la ciudad. Entre los daños reportados se encuentran postes y cables caídos en la zona de calle Colón, en inmediaciones del puente sobre el arroyo La Despedida.

En Goya se repitió la situación donde tres postes cayeron en la misma cuadra de Prefectura Naval Argentina entre Cabral y Ferré. 

Gentileza

La situación generó preocupación entre los vecinos y obligó a extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas donde el tendido eléctrico quedó comprometido. Las autoridades recomendaron circular con cuidado y mantenerse atentos ante posibles alertas meteorológicas.

Por la tarde, el temporal también se hizo sentir en Corrientes capital, donde las ráfagas provocaron la caída de cables en distintos puntos de la ciudad. 

