Preparan un trámite exprés en Diputados para la reforma laboral

Tras la aprobación del Senado, el proyecto de modernización laboral será girado a la Cámara de Diputados, donde ya tienen preparado el cronograma para darle un tratamiento exprés a la propuesta enviada por el Gobierno con el objetivo de sancionarla antes del 1ro. marzo, cuando Javier Milei dejará inaugurada el período ordinario de sesiones.

Martín Menem, miembro de la mesa política del Gobierno, aprovechó la facultad que le dio la cámara y se quedó con el control de las comisiones que deberán decidir el timing para sacar despacho y dejar habilitado el tema para el recinto.

La propuesta, que fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra en la general, sólo será girada a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, por el capítulo fiscal. Pero no será incluida la comisión de Previsión y Seguridad Social porque no legisla en materia jubilatoria. Desde el oficialismo descartaron que se vayan a realizar cambios a lo aprobado en el Senado.

La comisión de Trabajo, que durante el año pasado fue presidida por el radical Martín Tetaz, quedó en manos del libertario Lisandro Almirón, mientras que la de Presupuesto es controlada por Alberto "Bertie" Benegas Lynch, también de La Libertad Avanza quien fue ratificado en el cargo cuando se trató el Presupuesto 2026, en diciembre pasado.

Desde el oficialismo evitaron confirmar la presencia de funcionarios del Gobierno para el tratamiento en comisión del proyecto y la intención sería sacar despacho el miércoles 18 de febrero, porque el lunes y martes es feriado por Carnaval.

Para cumplir con el plazo de 10 días antes de la finalización del período que exige el reglamento, Milei deberá sacar un decreto extendiendo las extraordinarias del 27 al 28 de febrero. Independientemente, el proyecto podría llegar al recinto el 25 de este mes.

Mientras tanto, el oficialismo está confiado en que tendrá los avales para avanzar con la reforma laboral.