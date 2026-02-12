Las canastas de pobreza e indigencia subieron por encima de la inflación

Las canastas que determinan los umbrales de indigencia y pobreza volvieron a crecer en enero por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y consolidaron así el cuarto mes consecutivo en el que su variación supera a la inflación general. Mientras el IPC nacional marcó un alza mensual de 2,9%, la canasta básica alimentaria (CBA) avanzó 5,8% y la canasta básica total (CBT) 3,9%, según informó este jueves el Indec.

La CBA —que define la línea de indigencia— mide el costo de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos. El mes pasado, ese umbral se ubicó en $201.939 para un adulto equivalente. Tomando como referencia el hogar tipo de cuatro integrantes (una pareja de 35 y 31 años con dos hijos de 6 y 8), la canasta alimentaria ascendió a $623.990. Por lo tanto, una familia con esa composición necesitó ese ingreso mensual para no ser considerada indigente.

En tanto, la CBT —que establece la línea de pobreza al incorporar bienes y servicios no alimentarios mediante el coeficiente de Engel— alcanzó los $440.226 para el adulto equivalente, con una suba de 3,9% mensual. Para el mismo hogar tipo de cuatro integrantes, la canasta básica total trepó a $1.360.299. Es decir, ese fue el ingreso mínimo que necesitó esa familia en enero para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

El informe también detalla los valores para otros tipos de hogares. En el caso de un hogar de tres integrantes (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61), la CBA ascendió a $496.769 y la CBT a $1.082.956. Para un hogar de cinco integrantes (dos adultos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años), la canasta alimentaria fue de $656.301 y la total de $1.430.735.

En términos interanuales, la CBA acumuló un aumento de 37,6% y la CBT de 31,6%. La inflación de los últimos doce meses fue del 32,4%, según el Indec. Todo pese a que el Gobierno insiste en que la pobreza bajó.