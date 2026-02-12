Ignacio Monzón avanza en la arcilla norteamericana

El tenista correntino Ignacio Monzón clasificó para disputar los cuartos de final del torneo M15 de Sunrise, Florida (Estados Unidos), mientras que en el cuadro de dobles quedó eliminado en segunda ronda.

Monzón (737º en el ránkig de la ATP) venció al brasileño Joao Vitor Goncalves Ceolin (1201º) por 6-2 y 7-5 en uno de los partidos de segunda ronda del torneo que se disputa sobre superficie de arcilla.

Fue el segundo triunfo de Monzón sobre el brasileño en siete días. La semana pasada, el correntino de 28 años, se impuso por un doble 6-2 en otro M15 pero en Naples, Florida.

En uno de los cruces de cuartos de final, Monzón enfrentará al francés Charles Bertimon (1162º) que viene de eliminar al primer preclasificado, el mexicano Alex Hernández por 6-7 (4), 6-4 y retiro. Bertimon llegó a esta instancia desde la clasificación.

En la primera ronda del certamen norteamericano, Monzón eliminó al peruano Christopher Li por 7-5 y 6-3.

En el cuadro de dobles, Monzón se prsentó con Fermín Tenti. Los argentinos vencieron en la primera ronda a Lucca Pignaton (Brasil) y Segunzo Zapico (Argentina) con un doble 6-2.

En tanto que en el cruce de cuartos de final, Monzón y Tenti cayeron contra Nicolás Hollender (Argentina) y Li (Perú) por 3-6, 7-5 y 8-10.

La dupla argentina llegó a este certamen después de ganar el M15 que se disputó la semana pasada en Naples.

Agenda correntina

La próxima semana, los tenistas correntinos volverá a tener acción en diferentes certámentes. Lautaro Midón (229º) disputará el cuadro principal del Challenger de Tigre, Buenos Aires, mientras que Carlos María Zárate (597º) será parte de la clasificación del mismo certamen que tendrá como sece las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico Hacoaj.

En tanto que Monzón seguirá en los Estados Unidos para jugar un nuevo torneo de categoría M15 en Naples, Estados Unidos.