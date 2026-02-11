¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

show de comparsas prohibido estacionar ola de calor
Ola de calor

Corrientes: tras marcar los 42°C, rige alerta amarilla por tormentas

La advertencia rige para el sureste de la provincia a partir del jueves por la noche. El viernes se establece en todo el territorio.

Por El Litoral

Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 20:32
Archivo Marcos Mendoza

Una jornada de intenso calor se vivió este miércoles en Corrientes. En Capital la sensación térmica escaló a los 42°C y las localidades registraron temperaturas similares. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas en el sureste de la provincia y para el viernes se extiende a todo el territorio.

 

Calor y lluvias 

La ola de calor continúa desde hace semanas y el calor sofocante también. Este miércoles las temperaturas altas se hicieron notar en Corrientes y los correntinos piden un poco de alivio. Sin embargo, para este jueves se espera nuevamente máximas de 39°C con vientos del norte y tormentas aisladas durante todo el día con 40% de probabilidad. 

Advertencia amarilla en el sureste de Corrientes a partir de la noche de este jueves. Fuente: SMN

Se espera un sistema de tormenta a partir de este jueves a la noche en Bella Vista, Esquina, Goya y  Lavalle. La alerta amarilla se extiende en estas localidades hasta el viernes por la mañana. 

Mientras que en Capital, la probabilidad de lluvias aumenta para el viernes por la tarde cuando pasa a los 70%, acompañadas con tormentas fuertes y un cambio en la dirección del viento, por el sector sureste. 

Alerta amarilla en toda la provincia para el viernes. Fuente: SMN

Las mismas se extienden hasta el sábado a la madrugada y mañana con un 70%. Con temperaturas que rondan los 32°C y 23°C. Se espera que las precipitaciones continúen durante la próxima semana.

 

