prohibido estacionar ola de calor Alal
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 12 de febrero

Por El Litoral

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 07:05

Fracasó la audiencia por la textil Alal y ex empleados avanzarán con una medida cautelar

Corrientes: tras marcar los 42°C, rige alerta amarilla por tormentas

Plus de Refuerzo y bono de fin de año en Corrientes: así es el cronograma de pago para estatales

Juan Pablo Valdés confirmó mejoras salariales para estatales en marzo

Ganadería en Corrientes: Valdés anunció un plan para aumentar el stock en Lavalle

Prohíben estacionar en un tramo clave de avenida Pujol para agilizar el tránsito

Matías Muchutti se consagró campeón en el Acuatlón de Goya

Buscan a un cocinero correntino que desapareció en Necochea

Un actor de la escena nacional presentará su libro en Corrientes
 

