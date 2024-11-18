Tassano acompañó la gran fiesta del básquet Pre-Federal en Monte Caseros

Organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes (FBPC), del viernes al domingo se vivió a pleno la definición del Pre-Federal 2024. “Quiero ratificar este trabajo en conjunto de la Federación Correntina de Básquet con la Asociación de Clubes. También quiero felicitar al intendente local por la iniciativa, porque realizó una muy buena organización y porque esto ensalza a todo el básquet de nuestra región”, expresó Tassano.

La sede fue el CEF N°3 de Monte Caseros donde se enfrentaron en un formato todos contra todos AMAD de Goya, Córdoba de Capital, San Lorenzo de Monte Caseros y San Martín de Curuzú Cuatía. Mientras San Lorenzo hizo su presentación oficial en la liga, San Martín se coronó campeón al finalizar la competencia tras obtener la mayoría de puntos.

Cada partido contó con una amplia concurrencia de público que llegó de distintos puntos de la provincia. “No es sólo un cuadrangular de básquet, esto promueve el turismo, genera relaciones donde la gente puede venir a conocer Monte Caseros y luego querer volver”, aseguró el presidente de la Asociación de Clubes.

En la misma línea, Tassano recalcó: “Nosotros somos una provincia con mucha belleza natural por eso tenemos que trabajar el turismo y más aún en esta época del entretenimiento. Tenemos que enfocarnos en el esparcimiento para los correntinos y a partir de ahí generar eventos, coordinar lo estatal y lo privado como en este caso”.

Además de la instancia competitiva, durante el evento el intendente Eduardo Tassano recibió un reconocimiento como presidente de la Asociación de Clubes (AdC) de la Liga Argentina de Básquetbol por su apoyo al deporte. De la misma forma, el intendente de Monte Caseros Juan Carlos Álvarez fue distinguido por la exitosa organización del evento.

Para cerrar, Tassano alentó a los equipos a “prepararse para el Torneo Federal”, donde también felicitó a las autoridades de la Federación Correntina de Básquet, a los dirigentes del club San Lorenzo que “están llevando adelante un gran trabajo y, especialmente a Juan Carlos que tomó la posta y organizó este torneo que es excelente”, concluyó.