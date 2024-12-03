Valdés impulsará un proyecto de Ley de Narcomenudeo para la provincia

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés anunció este martes que enviará a la Legislatura provincial "un nuevo proyecto" de Ley de Narcomenudeo, con lo cual buscará combatir esta problemática en la provincia.

Lo hizo durante la inauguración del edificio de una nueva Comisaría en la localidad de Santa Ana de los Guácaras.

Entre otras cosas, expresó que "en materia de seguridad es fundamental tener un plan" y añadió que "la Policía no tiene que quedarse en la Comisaría, sino que debe tener una actitud proactiva: saber trabajar, salir a visitar a cada uno de los vecinos para brindar seguridad”.

Respecto a la seguridad de los correntinos, contó que “como gobernador de la provincia de Corrientes vamos a estar dando un nuevo paso en la discusión del tema, ya que luego de la reforma de los códigos procesales penales, voy a enviar a la Legislatura un nuevo proyecto para la Ley de Narcomenudeo, porque necesitamos tener a la Policía de Corrientes combatiendo el narcomenudeo en nuestros barrios, con más presencia”.

Agregó que “creemos en la integridad de cada uno de nuestros efectivos de la policía, pero con la misma fuerza que nosotros los estamos apoyando para el cumplimiento del deber y de la ley, nosotros los vamos a apartar de las filas policiales en el caso de que estén amigados con el delito, porque dejan de ser policías y pasan a ser delincuentes”. “Exactamente lo que le estamos pidiendo a la sociedad, nos pide la sociedad que combatamos”, remarcó, porque “queremos vivir en paz, sin delitos y con una policía honesta y con compromiso con la comunidad”, puntualizó Valdés.

