Pamela David contó el insólito contrato que firmó con Daniel Vila por si se separan

Pamela David volvió a ser noticia y no precisamente por un escándalo ajeno, sino por una revelación inesperada sobre su propia vida privada. En pleno aire de Desayuno Americano, la conductora sorprendió al contar que mantiene un insólito pacto con su marido, el empresario Daniel Vila, pensado nada menos que para el hipotético caso de una separación. La confesión dejó descolocados a sus compañeros de panel y rápidamente se viralizó por lo particular del acuerdo.

Todo ocurrió mientras el equipo analizaba el conflicto judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado, un tema que derivó en un debate sobre acuerdos, vínculos y responsabilidades más allá del amor. En ese contexto, Pamela decidió aportar una experiencia personal y lanzó una frase que llamó la atención de todos: “Yo tengo un contrato firmado con Daniel, de puño y letra”. La afirmación generó sorpresa inmediata y abrió la puerta a una explicación que mezcló humor, intimidad y una concepción muy particular de la pareja.

Lejos de tratarse de un convenio económico o de un documento legal tradicional, la conductora aclaró que se trata de un acuerdo simbólico, pero no por eso menos serio para ellos. Según detalló, el contrato tiene una cláusula muy específica ligada a una fecha clave en su historia. “Nosotros cumplimos aniversario de casados el día 9, ahora vamos a cumplir 10 años. Entonces, nuestro contrato hecho a puño y letra es que si algún día nos separamos, los días 9 nos vemos“, explicó Pamela, dejando en claro que el vínculo no se corta ni siquiera en el peor de los escenarios.

La idea detrás del pacto, según relató, es garantizar un contacto permanente, más allá de cómo termine la relación. La conductora remarcó que no importa si la separación fuera conflictiva o amistosa, el compromiso sigue en pie. “O sea, todos los 9 de cada mes nos vemos. Nos podemos matar de una manera o de la otra, pero nos vamos a ver los 9 de cada mes... Lo tenemos firmado”, aseguró entre risas, aunque dejando traslucir que se trata de una promesa tomada muy en serio.

