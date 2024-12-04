Precio y descuento para la compra del "Cordero Correntino"

El gobernador, Gustavo Valdés, encabezó el acto de presentación de la promoción Cordero Correntino 2024, el ofrece a los consumidores precios accesibles en esta época de Fiestas a la vez que motoriza la industria cárnica de la provincia.

El Cordero Correntino tiene un precio acordado de $5.890 por kilo todos los días, de esta manera se obtiene un ahorro de $3.600 con respecto al precio en mercado, que representa un 38%.

Además, se realizarán descuentos adicionales con las tarjetas del Banco de Corrientes los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre. Dichos descuentos se obtienen de la siguiente manera: con tarjeta de débito o crédito con un 50% llegando a un precio final de $2.945 con un ahorro respecto al precio de mercado de $6.545 que representa un 69% con un tope de reintegro tanto para débito como para crédito de $50.000 por cuenta y por vigencia.

La vigencia de la promoción será por el mes de diciembre, esta medida se logró mediante un amplio acuerdo entre el Gobierno Provincial, el Banco de Corrientes, la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Cámara Correntina de Supermercados y Autoservicios y los frigoríficos.

Durante el acto tanto Valdés como el ministro de Hacienda Rivas Piasentini y el propietario del frigorífico “Duhalde y Cía.” Firmaron un convenio de adhesión al régimen de subsidios al servicio de faena del cordero correntino.

“Estamos comenzando nuevamente a repensar lo que es la industria cárnica en Corrientes”, dijo el gobernador Valdés en primer lugar. “A través de la Legislatura obtuvimos una ley que permite que destinemos fondos a desarrollar esta industria, continuó a la vez que ponderó la genética animal de la provincia.

“El impuesto a la mera compra lo vamos a estar destinando al 100% a través del Fodin (Fondo de Desarrollo Industrial), ya otorgamos un primer crédito y tenemos un preacuerdo con el Municipio de Goya por $350 millones no reintegrables para ampliar una planta frigorífica”.

Después de elogiar al empresariado correntino, precisó “tener una mirada estratégica y corregir algunas inequidades, de manera que podamos vender nuestra producción”.

Valdés consideró que “es el momento de invertir” porque “la provincia se encuentra sumamente consolidada, nunca antes tan desendeudada, nunca antes tuvimos tanta inversión, nunca antes tuvimos tantas posibilidades como ahora. Por eso es el momento de proyectar corrientes hacia el futuro”.

“Acá no hay secretos, es trabajo y hacer mejor las cosas que venimos haciendo bien”, declaró, agregando que un Estado exitosos es aquel “que más puestos de trabajo privado genera”. Finalizó agradeciendo a todos los que hicieron posible este acuerdo de precios, desde empresarios hasta especialistas en el rubro.