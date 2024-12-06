Segundo puente Chaco-Corrientes: Francos dice que la provincia debe la licencia ambiental

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó ante el Senado de la Nación que el proyecto de obra del segundo puente Chaco-Corrientes se encuentra en revisión luego de las audiencias públicas y que se extendió hasta el 23 de enero de 2025 la vigencia del crédito otorgado por el Banco Interámericano de Desarrollo (BID).

El funcionario nacional informó ante los legisladores nacionales que el distrito correntino debe el otorgamiento de la licencia ambiental para poder avanzar con la aprobación del Proyecto Ejecutivo.

También detalló que el proyecto de obra del segundo puente se encuentra en revisión luego de las audiencias públicas. En el informe presentado por Francos se especificó detalles de una de las obras más grandes tanto para Corrientes, Chaco; como para todo el Nordeste Argentino (NEA).

El estado del proyecto de infraestructura segundo puente Chaco-Corrientes que, en noviembre de 2023, las autoridades daban por aprobado su financiamiento (77%) por parte del Directorio del BID. Pero la obra se encuentra en revisión luego de efectuar las audiencias públicas pertinentes.

"A la fecha, el Instituto de Ambiente de la provincia de Corrientes, en referencia al ICAA (Instituto Correntino del Agua y el Ambiente) debe el otorgamiento de la licencia ambiental para poder avanzar con la aprobación del Proyecto Ejecutivo", dijo Francos.

Actualmente el crédito estipulado para el proyecto se encuentra vigente con una prórroga requerida por el Ministerio de Economía al BID hasta el 23 de enero de 2025. En otra parte del Informe de la Jefatura de Gabinete, se consultó sobre los planes previstos por el Gobierno Nacional para reactivar el corredor bioceánico que busca alentar el comercio y desarrollo del Norte Grande argentino.

Sobre la pública en el país el funcionario nacional habló de una restructuración de la matriz vial. En esa línea, se indicó que se proyecta un mejoramiento integral de las rutas nacionales, el mejoramiento de los pasos fronterizos y por último, obras de gran envergadura como son el segundo puente Corrientes Resistencia y el Puente Santa Fe – Paraná, a sabiendas de la saturación que existe entre estos dos pares de ciudades con las conexiones actuales, el puente y el túnel subfluvial.