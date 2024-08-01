Reunión de jueces de toda la provincia

n Jueces de toda la provincia se reunirán para evaluar la implementación de los Códigos. Se trata de la tercera jornada de este año. La primera fue en Capital, la segunda en Mercedes y la actual se concretará hoy a las 8 en el Hotel Río Uruguay de Paso de los Libres.

Como novedad, además de los jueces penales con funciones de Garantía, Juicio y Revisión, asistirán los jueces Civiles que los subrogan y los magistrados de Familia, Niñez y Adolescencia. Los coordinadores son los doctores Eduardo Panseri y Alejandro Alberto Chaín. La actividad fue aprobada por Acuerdo N°9/24, punto 21°.

Desde las 8 de la mañana en las instalaciones del Hotel Río Uruguay de Paso de los Libres más de 35 jueces Penales con funciones de Garantía, Juicio y Revisión, jueces Civiles que los subrogan y magistrados de Familia, Niñez y Adolescencia se reunirán para evaluar e intercambiar experiencias sobre la marcha en la implementación de los Códigos Procesales.

La actividad será coordinada por los ministros del Superior Tribunal de Justicia, doctores Eduardo Panseri y Alejandro Chaín.

El doctor Panseri, quien ya presidió los anteriores encuentros, destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo que permiten conocer diversas perspectivas y métodos de trabajo y la realidad de la aplicación de la normativa en cada lugar para contribuir a una administración de justicia más moderna y efectiva.

Al tener este encuentro la particularidad de contar con los jueces subrogantes y los de Familia Niñez y Adolescencia se abordarán temas como los “Desafíos y experiencias de Jueces subrogantes” y el “Proceso Penal Juvenil, distintas hipótesis de intervención del Juez Especializado (Juicios Abreviados, Medidas de Control y de Seguimiento, etc.)”, entre otros que surgirán del diálogo e intercambio que se planteé.

Esta es la tercera y última jornada de tres en el marco del II Encuentro de Jueces Penales de la Provincia de Corrientes sobre la Implementación del nuevo Código Procesal Penal aprobado en el 2019 mediante ley N.º 6518. El primer encuentro se realizó el año pasado en Mercedes.

