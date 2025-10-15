Carlos Vignolo criticó a Milei y Cristina: "No tienen a Corrientes en la agenda"

A 11 días de las elecciones legislativas nacionales, el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, subrayó la necesidad de que Corrientes cuente con representantes en el Congreso que prioricen los intereses locales por encima de los alineamientos partidarios de la Nación.

Vignolo destacó el perfil de los candidatos de Vamos Corrientes —Diógenes González, Práxedes López y Carlos Hernández—, afirmando que buscan llevar al Congreso "referentes formados, con pertenencia y compromiso" para defender a la provincia.

El funcionario fue enfático al criticar a las fuerzas opositoras: "Los candidatos de La Libertad Avanza van a hacer lo que diga Milei, y los del kirchnerismo lo que pida Cristina. Ninguno de ellos tiene a Corrientes en la agenda". Y sentenció: "Ni Cristina ni Milei piden por Corrientes".

Obras pendientes: "Está en juego la vida de los correntinos"

Vignolo dedicó un pasaje de sus declaraciones a criticar la parálisis del Gobierno Nacional en materia de infraestructura, con especial énfasis en dos obras clave para la provincia:

Autovía de la Ruta 12: "No es posible que no puedan terminar 13 kilómetros de una ruta. Eso muestra incapacidad. La autovía no es solo una cuestión de obra pública, sino de seguridad vial. Está en juego la vida de los correntinos", afirmó. Segundo puente Chaco-Corrientes: el ministro aseguró que "ya existe un crédito aprobado" y que la única traba es la "decisión política" de la Nación. "Se miente cuando se habla de buscar financiamiento. El crédito está, pero no se asume la responsabilidad", remarcó.

Falta de diálogo y economía provincial

Consultado sobre la relación con el Gobierno Nacional, el ministro graficó la falta de interlocución: "Hacemos gestiones, pero no hay respuesta. Cada vez que queremos jugar la pelota, la devuelven a la tribuna".

Vignolo atribuyó esta situación a un error estratégico de la Nación de "lógica de confrontación" por creer que podían "pintar de violeta todo el país". Expresó su esperanza de que, después del 26 de octubre, el Gobierno "reflexione y abra espacios de diálogo serio".

En materia económica, el funcionario destacó que, pese a la baja recaudación nacional, Corrientes mantiene el equilibrio fiscal y sigue "creciendo en empleo privado genuino", lo que demuestra una mayor actividad económica local.

Llamado a la unidad

Vignolo ratificó el liderazgo del gobernador Gustavo Valdés en el espacio oficialista y llamó a la unidad de todos los sectores que formaron parte de la alianza Vamos Corrientes.

"La gente ya definió quién lidera este proyecto. Todos los que entiendan esa lógica están invitados a sumarse. Hay que tener humildad para dialogar y construir juntos", concluyó, y puso en valor el perfil de renovación que representa el gobernador electo, Juan Pablo Valdés.